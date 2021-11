ARAP: Gobierno debe emitir un decreto sobre la obligatoriedad de los clientes de presentar su QR en locales

"El Código QR debe ser un mandato del gobierno, pero no tienen los pantalones bien puestos porque no quieren perder puntos políticos, entonces hacen que la empresa privada sea quien se sacrifique y no es justo... las redes sociales están masacrando a algunos restaurantes que han tomado esa decisión, el que sufre es el negocio. A nosotros nos ha costado mucho llegar hasta aquí, nos ha costado años tener una empresa, entonces no es justo que nos dejen a nosotros ser los policías y tomar la decisión, eso lo tiene que decir el gobierno, el gobierno tiene que plantarse", recalcó De Obaldía.