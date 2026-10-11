Así avanza la ayuda para las comunidades afectadas por el sismo en Panamá

La Defensoría del Pueblo realizó un recorrido por hospitales, albergues y centros penitenciarios de la provincia de Coclé, con el objetivo de identificar las necesidades prioritarias de las comunidades afectadas por el sismo registrado en Panamá el viernes 9 de octubre de 2026 y coordinar la recepción de ayuda humanitaria.

Durante las visitas a Penonomé y Aguadulce, el personal de la institución verificó las condiciones de diferentes instalaciones y recopiló información sobre los artículos de primera necesidad requeridos para atender a la población afectada.

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Sismo en Panamá: hospitales de Coclé atienden pacientes en carpas

La Defensoría del Pueblo realizó un recorrido por hospitales, albergues y centros penitenciarios de la provincia de Coclé, con el objetivo de identificar las necesidades prioritarias de las comunidades afectadas por el terremoto registrado en Panamá el viernes 9 de octubre de 2026 y coordinar la recepción de ayuda humanitaria.

Durante las visitas a Penonomé y Aguadulce, el personal de la institución verificó las condiciones de diferentes instalaciones y recopiló información sobre los artículos de primera necesidad requeridos para atender a la población afectada.

Terremoto en Panamá: hospitales de Coclé atienden pacientes en carpas

En Penonomé, el recorrido comenzó en la Estación N.° 7 del Benemérito Cuerpo de Bomberos y continuó en el Hospital Aquilino Tejeira.

Según la información proporcionada por la Defensoría del Pueblo, durante la visita se encontraban aproximadamente 300 pacientes fuera de las instalaciones hospitalarias, en carpas, debido a las afectaciones ocasionadas por el sismo.

En Aguadulce, el equipo visitó el Hospital Dr. Rafael Estévez, donde se reportó la presencia de alrededor de 65 pacientes distribuidos entre las instalaciones y las carpas exteriores.

Estas cifras corresponden al reporte del recorrido y deben contrastarse con el balance actualizado de las autoridades sanitarias.

¿Qué comunidades de Coclé necesitan ayuda tras el terremoto?

La Defensoría identificó afectaciones en Penonomé cabecera, el norte de Penonomé, Aguadulce, Antón y Natá.

También inspeccionó centros penitenciarios y albergues de Penonomé y Aguadulce, donde, según el informe proporcionado, las personas privadas de libertad, los menores de edad y los adultos mayores se encontraban resguardados.

Durante las inspecciones en Aguadulce se reportaron afectaciones en el museo, la Alcaldía, la Casa del Pueblo y el Hospital Dr. Rafael Estévez.

¿Qué donaciones necesitan los afectados por el terremoto en Panamá?

Entre los artículos identificados como prioritarios se encuentran:

Agua embotellada.

Pañales desechables para adultos y niños.

Alimentos no perecederos.

Insumos hospitalarios.

Leche de fórmula para lactantes.

Linternas y ventiladores.

Carpas, sillas y otros artículos de primera necesidad.

¿Dónde están los centros de acopio para ayudar a los afectados?

De acuerdo con la información suministrada por la Defensoría del Pueblo, se anunciaron los siguientes puntos de recepción de donaciones:

Aguadulce: Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

Penonomé: Estación N.° 7 del Cuerpo de Bomberos, ubicada en el aeropuerto de Penonomé.

Ciudad de Panamá: sede principal de la Defensoría del Pueblo, en Vía España con Fernández de Córdoba.

Para la sede de la capital se anunció atención a partir del domingo 11 de octubre, de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. Antes de trasladar donaciones, se recomienda confirmar con la Defensoría del Pueblo la disponibilidad y los horarios actualizados de cada centro de acopio.