Así luce el Hospital Modular Panamá Solidario en Albrook valorado a $6.5 millones

El Hospital Modular Panamá Solidario, construido durante la pandemia, está abandonado y cubierto de maleza, pese a su inversión de 10 millones de dólares.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Hospital Modular Panamá Solidario, ubicado en Albrook, luce actualmente abandonado y rodeado de herbazales, pese a haber representado una inversión de 10 millones de dólares durante la pandemia de COVID-19.

Los diputados de la bancada Seguimos, Betserai Richards y Grace Hernández, realizaron un recorrido por las instalaciones y constataron que, aunque la estructura se mantiene en buen estado general, comienza a mostrar signos de deterioro debido a la falta de uso y mantenimiento.

Hospital Modular Panamá Solidario se encuentra abandonado

image

Ambos parlamentarios coincidieron en que el hospital podría reubicarse en alguna comunidad que lo necesite, con el fin de aprovechar la infraestructura para fortalecer la atención médica en zonas con limitaciones hospitalarias.

El Hospital Modular fue construido en 2020 como una medida de emergencia para atender pacientes durante la crisis sanitaria y contaba con más de 100 camas equipadas para cuidados intermedios e intensivos.

