Asociaciones de moradores del Casco Antiguo piden cierre de locales que operan como centros nocturnos ilegales

"Los hechos ocurridos esta madrugada, que terminan con la muerte de cinco personas y un plural número de heridos, es solo la suma de meses de incumplimientos por decenas de locales que operan como centros nocturnos ilegales en las narices de las autoridades y sin que estas actúen frente a las denuncias de la comunidad, atentando contra la seguridad ciudadana de todos los que los rodean y terminando con un incidente tan lamentable como este", precisan las asociaciones.

El pronunciamiento surge luego que el viceministro de Comercio e Industrias de Panamá, Omar Montilla reveló que el local donde se efectuó la fiesta prehalloween no contaba con los permisos de venta de licor y su declaración jurada es de restaurante de venta de comida rápida.

Denunciaron además, que estos locales que operan como bares, discotecas y salas de evento, sin los permisos requeridos por las autoridades, generalmente incumplen con las normativas de ruido, "afectando la calidad de vida de los residentes y visitantes del área".

Por otro lado, usuarios en redes sociales reconocen que el incumplimiento del local debe ser sancionado, no obstante, hacen un llamado a las autoridades debido a que no es el único hecho de sangre registrado en los últimos días. Los tiroteos se dan incluso en áreas no consideradas zonas rojas, como centros comerciales, restaurantes, discotecas, y en la vía pública, dejando terceras personas afectadas y no solo a los involucrados, quienes presuntamente practican narcotráfico.