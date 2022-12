ATTT cancela certificado de operación de taxista que agredió a pasajero

Además Carlos Odóñez, director encargado de la ATTT, informó que mediante la resolución OAL No 696, se sancionó con 5 mil balboas tanto a la propietaria del cupo como a la Sociedad de Propietarios de Transporte Colectivo de Burunga, S.A.

Ordóñez indicó que el lamentable hecho se origina por un aumento en la tarifa no avalada por le entidad, por lo que se actuó conforme a lo estipulado la Ley 42 No. 2007 que modifica la Ley 14 No. 1993 y que en su artículo 36 (incisos 5,8) faculta a la ATTT, para cancelar certificados de operación por el cobro de tarifas distintas a las establecidas y por actos de violencia o agresión en contra de los usuarios.

El director acotó que el conductor agresor, el mismo está a órdenes del Ministerio Público, que realiza las investigaciones pertinentes por el cargo de delito contra la vida y la integridad personal.

La autoridad concluye señalando que la actual administración no aprobó aumentos al servicio de transporte público, pero recuerda que en atención a los problemas que afrontan a diario el sector, se estableció una mesa de Diálogo Nacional la cual ha generado beneficios para los transportistas que incidan en el cobro regular de la tarifa del pasaje a los usuarios.

Cabe señalar que este hecho se dio a conocer a través de un video que circulaba en las redes donde se aprecia cómo el pasajero esquiva el vehículo para evitar ser atropellado tras sostener una discusión con el conductor por el supuesto cobro aumentado del pasaje.