ATTT y transportistas buscan evitar alza del pasaje en Panamá Oeste

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre ( ATTT ) y dirigentes del transporte de Panamá Oeste acordaron instalar una mesa de trabajo para evaluar alternativas que permitan mitigar el impacto del aumento del combustible, sin trasladar el costo a los usuarios.

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Transportistas dan plazo de una semana a la ATTT

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2035437176150741106?s=20&partner=&hide_thread=false Funcionarios de la @ATTTPanama y dirigentes de los transportistas de Panamá Oeste sostuvieron una reunión en la que formalizaron la instalación inmediata de una mesa de trabajo, con el objetivo de evaluar las opciones y alternativas técnicas que permitan paliar el aumento en el… pic.twitter.com/Q5knfqDt3s — Telemetro Reporta (@TReporta) March 21, 2026

Durante la reunión, los representantes del sector transporte expresaron la urgencia de recibir un apoyo económico o medidas concretas ante el incremento en los precios del combustible.

Según detalló la ATTT, los transportistas otorgaron un plazo de una semana para mantener el diálogo abierto, a la espera de una propuesta formal por parte del Gobierno.

“Nuestra intención no es el conflicto, sino obtener una respuesta clara ante una situación que es insostenible”, señalaron. “Nuestra intención no es el conflicto, sino obtener una respuesta clara ante una situación que es insostenible”, señalaron.

Propuesta en camino

El director de la entidad, Nicolás Brea, informó que en los próximos días se presentará una estrategia para estabilizar el sistema de transporte durante al menos tres meses.

Entre las medidas anunciadas también se incluyen:

Retomar operativos contra el transporte ilegal (piratería)

Mejorar la fluidez vehicular entre Panamá Oeste y la capital

Gobierno busca evitar aumento

La ATTT reiteró que el compromiso del Gobierno Nacional es no afectar al usuario con incrementos en la tarifa del pasaje, mientras se buscan soluciones sostenibles para el sector.

Asimismo, se hizo un llamado a mantener el diálogo como vía principal para alcanzar acuerdos.