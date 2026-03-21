ATTT y transportistas buscan evitar alza del pasaje en Panamá Oeste

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y dirigentes del transporte de Panamá Oeste acordaron instalar una mesa de trabajo para evaluar alternativas que permitan mitigar el impacto del aumento del combustible, sin trasladar el costo a los usuarios.
Transportistas dan plazo de una semana a la ATTT
Durante la reunión, los representantes del sector transporte expresaron la urgencia de recibir un apoyo económico o medidas concretas ante el incremento en los precios del combustible.
Según detalló la ATTT, los transportistas otorgaron un plazo de una semana para mantener el diálogo abierto, a la espera de una propuesta formal por parte del Gobierno.
Propuesta en camino
El director de la entidad, Nicolás Brea, informó que en los próximos días se presentará una estrategia para estabilizar el sistema de transporte durante al menos tres meses.
Entre las medidas anunciadas también se incluyen:
- Retomar operativos contra el transporte ilegal (piratería)
- Mejorar la fluidez vehicular entre Panamá Oeste y la capital
Gobierno busca evitar aumento
La ATTT reiteró que el compromiso del Gobierno Nacional es no afectar al usuario con incrementos en la tarifa del pasaje, mientras se buscan soluciones sostenibles para el sector.
Asimismo, se hizo un llamado a mantener el diálogo como vía principal para alcanzar acuerdos.