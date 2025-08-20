Veraguas Nacionales -  20 de agosto de 2025 - 15:22

Autoridades investigan incendio de vehículo en La Colorada, provincia de Veraguas

Un vehículo se incendió frente a un apartamento en Santiago de Veraguas. Cámaras de videovigilancia captaron a un sospechoso.

Incendio de vehículo en Santiago de Veraguas.

Incendio de vehículo en Santiago de Veraguas.

TReporta
Jenifer Montero
Por Jenifer Montero

A las 3:00 a.m. de este miércoles, se registró el incendio de un vehículo estacionado frente a un apartamento en la vía hacia La Colorada, provincia de Veraguas. De acuerdo con las cámaras de videovigilancia del área, un sospechoso fue visto saliendo del automóvil instantes antes de que comenzara el fuego.

Las autoridades ya iniciaron las investigaciones para determinar si se trató de un incidente fortuito o de manos criminales.

Contenido relacionado: INADEH ofrece curso presencial de inseminación artificial en bovinos en Veraguas

"Hay indicios de que alguien provocó el incendio"

Un morador señaló que la denuncia fue presentada y expresó su preocupación, ya que “todos los vecinos estaban dormidos y hay indicios de que alguien provocó el incendio”. El caso mantiene en alerta a la comunidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1958217460550926579&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Contraloría autoriza auditorías de bienes y fondos del Tribunal Electoral durante el período 2019-2024

ACP anuncia trabajos en la potabilizadora de Mendoza que afectarán el servicio de agua durante 10 horas

MEF aclara presupuesto asignado al Ministerio de la Mujer

Recomendadas

Más Noticias