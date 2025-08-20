Autoridades investigan incendio de vehículo en La Colorada, provincia de Veraguas

Incendio de vehículo en Santiago de Veraguas. TReporta

Por Jenifer Montero A las 3:00 a.m. de este miércoles, se registró el incendio de un vehículo estacionado frente a un apartamento en la vía hacia La Colorada, provincia de Veraguas. De acuerdo con las cámaras de videovigilancia del área, un sospechoso fue visto saliendo del automóvil instantes antes de que comenzara el fuego.

Las autoridades ya iniciaron las investigaciones para determinar si se trató de un incidente fortuito o de manos criminales.

"Hay indicios de que alguien provocó el incendio" Un morador señaló que la denuncia fue presentada y expresó su preocupación, ya que "todos los vecinos estaban dormidos y hay indicios de que alguien provocó el incendio". El caso mantiene en alerta a la comunidad. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1958217460550926579&partner=&hide_thread=false Cámaras de videovigilancia captaron el instante en que una persona sale corriendo de un vehículo que se encontraba estacionado en un apartamento ubicado en la vía que conduce a La Colorada, en Santiago de Veraguas. pic.twitter.com/kibIuRZhjs — Telemetro Reporta (@TReporta) August 20, 2025