Autoridades investigan incendio de vehículo en La Colorada, provincia de Veraguas

A las 3:00 a.m. de este miércoles, se registró el incendio de un vehículo estacionado frente a un apartamento en la vía hacia La Colorada, provincia de Veraguas. De acuerdo con las cámaras de videovigilancia del área, un sospechoso fue visto saliendo del automóvil instantes antes de que comenzara el fuego.
"Hay indicios de que alguien provocó el incendio"
Un morador señaló que la denuncia fue presentada y expresó su preocupación, ya que “todos los vecinos estaban dormidos y hay indicios de que alguien provocó el incendio”. El caso mantiene en alerta a la comunidad.