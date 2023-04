Auxilio Económico, IFARHU: ANTAI no detectó irregularidades

image.png

El comunicado dice así : "Finalmente esta Autoridad advierte que no se pudo comprobar este examen administrativo que los servidores del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos incurrieron en irregularidades administrativas o faltas al Código de Ética, al no confirmarse que hubo procedimiento al margen de la ley, puesto que la evidencia recolectada en inspecciones oculares realizadas, la información solicitada a dicha institución (…) no comprueban tales extremos". El comunicado dice así : "Finalmente esta Autoridad advierte que no se pudo comprobar este examen administrativo que los servidores del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos incurrieron en irregularidades administrativas o faltas al Código de Ética, al no confirmarse que hubo procedimiento al margen de la ley, puesto que la evidencia recolectada en inspecciones oculares realizadas, la información solicitada a dicha institución (…) no comprueban tales extremos".

En dicha resolución la directora general de la Antai, Elsa Fernández, advierte al Ifarhu que toda información con relación al uso y disposición de fondos del Estado es información de carácter pública y por tanto el Ifarhu, se encuentra en la obligación de brindar información respecto al funcionamiento y desarrollo de actividades que desarrolla así como toda la información en relación a los programas ejecutados.

Recordemos que, un auxilio económico es un apoyo monetario ofrecido a servidores públicos, docentes universitarios, estudiantes panameños y estudiantes de escasos recursos de universidades oficiales.