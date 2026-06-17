Bocas del Toro: decomisan celulares, drogas y televisores en el Centro Penitenciario Débora

Sustancias ilícitas, armas punzocortantes, teléfonos celulares y hasta televisores fueron decomisados durante una requisa masiva realizada por la Fuerza Pública en el Centro Penitenciario Débora, ubicado en el distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro.
Las autoridades penitenciarias y los estamentos de seguridad pública reiteraron que mantendrán estos operativos de control de forma continua en los diferentes pabellones de la cárcel de Bocas del Toro para garantizar el orden y la integridad tanto de los privados de libertad como del personal custodio.