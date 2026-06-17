Bocas del Toro: decomisan celulares, drogas y televisores en el Centro Penitenciario Débora

Decomisan celulares, drogas y televisores en la cárcel de Bocas del Toro.

Por Ana Canto Sustancias ilícitas, armas punzocortantes, teléfonos celulares y hasta televisores fueron decomisados durante una requisa masiva realizada por la Fuerza Pública en el Centro Penitenciario Débora, ubicado en el distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro.

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El operativo conjunto se desplegó con el objetivo de sacar de circulación estos artículos prohibidos que vulneran la seguridad interna del penal. En la intervención participaron unidades del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional y el Servicio Nacional Aeronaval (Senan).

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