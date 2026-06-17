Bocas del Toro Nacionales -  17 de junio de 2026 - 15:29

Bocas del Toro: decomisan celulares, drogas y televisores en el Centro Penitenciario Débora

El operativo, que se realizó en conjunto con unidades de la fuerza pública de Bocas del Toro, se desplegó para sacar de circulación artículos prohibidos.

Decomisan celulares

Decomisan celulares, drogas y televisores en la cárcel de Bocas del Toro. 

Ana Canto
Por Ana Canto

Sustancias ilícitas, armas punzocortantes, teléfonos celulares y hasta televisores fueron decomisados durante una requisa masiva realizada por la Fuerza Pública en el Centro Penitenciario Débora, ubicado en el distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro.

El operativo conjunto se desplegó con el objetivo de sacar de circulación estos artículos prohibidos que vulneran la seguridad interna del penal. En la intervención participaron unidades del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional y el Servicio Nacional Aeronaval (Senan).

Las autoridades penitenciarias y los estamentos de seguridad pública reiteraron que mantendrán estos operativos de control de forma continua en los diferentes pabellones de la cárcel de Bocas del Toro para garantizar el orden y la integridad tanto de los privados de libertad como del personal custodio.

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