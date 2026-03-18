Bomberos avanzan en la extinción de incendio en el vertedero de Chepo.

Al mediodía de este miércoles, unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos continúan las labores de extinción de un incendio en el vertedero municipal de Chepo, en Panamá Este. El siniestro persiste emanando gases y densas nubes de humo que afectan la calidad del aire en las zonas residenciales aledañas.
Ante esta situación, el Cuerpo de Bomberos recomienda a la población de Chepo cabecera seguir estrictamente las medidas preventivas, como el cierre de ventanas y el uso de mascarillas si es necesario, para evitar complicaciones respiratorias.