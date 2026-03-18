Bomberos avanzan en la extinción de incendio en el vertedero de Chepo.

Por Ana Canto Al mediodía de este miércoles, unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos continúan las labores de extinción de un incendio en el vertedero municipal de Chepo, en Panamá Este. El siniestro persiste emanando gases y densas nubes de humo que afectan la calidad del aire en las zonas residenciales aledañas.

Aunque durante la madrugada las autoridades lograron un avance del 98 % en el control del fuego, las llamas se reavivaron cerca de las 7:00 a. m. de hoy debido a las condiciones climáticas y la acumulación de desechos. Los camisillas rojas trabajan intensamente para sofocar los focos activos y evitar una mayor propagación.

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