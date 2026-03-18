Incendio arrasa ocho viviendas en Ailigandí, Guna Yala

Un voraz incendio consumió este miércoles ocho viviendas de madera y techo de penca en la comunidad de Ailigandí, en la comarca Guna Yala. El siniestro, avivado por los fuertes vientos y el material inflamable de las estructuras, requirió el esfuerzo conjunto de los residentes locales para evitar que las llamas se propagaran a otras zonas del sector.