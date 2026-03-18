Guna Yala Nacionales -  18 de marzo de 2026 - 12:38

Incendio arrasa ocho viviendas en Ailigandí, Guna Yala

El incendio en Guna Yala dejó a 29 personas damnificadas, entre ellas 10 menores de edad. Líderes comunitarios iniciaron una colecta de insumos.

Incendio arrasa ocho viviendas en Guna Yala.

Incendio arrasa ocho viviendas en Guna Yala.

TReporta
Ana Canto
Por Ana Canto

Un voraz incendio consumió este miércoles ocho viviendas de madera y techo de penca en la comunidad de Ailigandí, en la comarca Guna Yala. El siniestro, avivado por los fuertes vientos y el material inflamable de las estructuras, requirió el esfuerzo conjunto de los residentes locales para evitar que las llamas se propagaran a otras zonas del sector.

El incendio dejó a 29 personas damnificadas, entre ellas 10 menores de edad, quienes perdieron la totalidad de sus pertenencias, incluyendo ropa y útiles escolares. Las autoridades locales informaron que no se registraron pérdidas humanas, aunque los daños materiales son totales.

Ante la emergencia, líderes comunitarios de Ailigandí iniciaron una colecta de insumos, alimentos y artículos de primera necesidad para apoyar a las familias afectadas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2034315252771258852&partner=&hide_thread=false

.

En esta nota:
Seguir leyendo

Bomberos trabajan para extinguir incendio en vertedero de Chepo

Humo tóxico en Chepo: recomiendan usar mascarilla tras incendio en vertedero

Bomberos controlan en un 95% incendio en vertedero municipal de Chepo

Recomendadas

Más Noticias