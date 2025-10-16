¡Buena noticia! INADEH amplía su oferta académica y lanza dos nuevos programas técnicos

Panamá Nacionales -  16 de octubre de 2025 - 16:52

El INADEH anunció el lanzamiento de los programas: Técnico en Cuidado a Personas Mayores y Técnico Profesional Programador Web.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) anunció el lanzamiento de dos nuevos programas con sello institucional: Técnico en Cuidado a Personas Mayores y Técnico Profesional Programador Web.

El programa Técnico en Cuidado a Personas Mayores, con una duración de 644 horas de formación, está diseñado para preparar personal altamente capacitado en la atención integral, ética y digna de las personas mayores.

La formación combina teoría y práctica, brindando a los participantes las competencias necesarias para ofrecer acompañamiento físico, emocional y social a este grupo poblacional. El plan de estudios incluye temas como higiene y confort, nutrición, movilización segura, primeros auxilios, acompañamiento emocional y comunicación efectiva con la persona mayor y su familia.

Asimismo, los estudiantes deberán cumplir con una práctica profesional supervisada, requisito indispensable para su certificación, en la que aplicarán sus conocimientos en hogares, centros de atención y espacios comunitarios, bajo la guía de profesionales experimentados.

En línea con las tendencias globales y las necesidades del mercado tecnológico, el INADEH también lanzará el programa Técnico Profesional Programador Web, con una duración de 1,120 horas.

Este programa busca desarrollar habilidades técnicas y prácticas en el diseño, desarrollo y mantenimiento de sitios y aplicaciones web, preparando a los participantes para insertarse exitosamente en el mercado laboral digital.

Ambos programas se impartirán en el Centro de Innovación y Emprendimiento (CIEPI), ubicado en Plaza Galerías Tocumen, un espacio moderno diseñado para fomentar el aprendizaje práctico y el desarrollo de competencias laborales.

Tanto el Técnico en Cuidado a Personas Mayores como el Técnico Profesional Programador Web iniciarán el 20 de octubre. Las personas interesadas podrán realizar su inscripción a través del sitio web oficial del INADEH: https://digital.inadeh.edu.pa/preinscrip/

