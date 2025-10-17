Fallece Ace Frehley, guitarrista original de KISS, a los 74 años

Paul Daniel “Ace” Frehley, guitarrista fundador de la icónica banda de rock KISS , falleció este jueves a los 74 años. Según informaciones oficiales y medios especializados, Frehley fue hospitalizado tras sufrir una caída en su estudio, la cual derivó en una hemorragia cerebral que complicó su estado de salud.

La familia anunció que Frehley murió en Morristown, Nueva Jersey, «rodeado de seres queridos», luego de que los médicos reportaran que su condición no mejoraba tras los cuidados intensivos.

Ace Frehley, guitarrista fundador de KISS

Frehley, nacido en 1951, fue miembro fundador de KISS en 1973, junto con Paul Stanley, Gene Simmons y Peter Criss. En la banda adoptó el personaje de “The Spaceman” (el “Hombre del Espacio”), caracterizado por su maquillaje y espectáculos pirotécnicos.

Durante su carrera tuvo varias etapas de salir y regresar a la banda, además de desarrollar una trayectoria solista, con discos destacados como 10,000 Volts (2024). Tras conocerse la noticia de su muerte, sus compañeros Paul Stanley y Gene Simmons emitieron un comunicado conjunto en el que lo recordaron como un “soldado del rock irremplazable” y parte esencial de la historia de KISS.