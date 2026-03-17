Caja de Ahorros: Falla en un transformador genera incidente eléctrico en casa matriz

Falla en un transformador provoca incidente eléctrico en la Caja de Ahorros

Un incidente eléctrico registrado en las instalaciones de la Caja de Ahorros generó una alerta interna, luego de que se activara un sensor de incendio en el cuarto eléctrico del edificio.

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De acuerdo con el informe de la Gerencia Directiva de Seguridad, el Centro Integrado Alterno de Monitoreo y Comunicaciones recibió reportes desde distintos niveles del inmueble.

Reportes desde varios pisos de la Caja de Ahorros

Funcionarios ubicados en diferentes áreas alertaron sobre irregularidades en el sistema eléctrico. Desde el cuarto piso, informaron que las luces presentaban parpadeos, mientras que en el décimo piso, dieron a conocer una situación similar.

CAJA DE AHORROS

Ambos reportes coincidieron en que también se escuchaban sonidos inusuales, similares a un cortocircuito, provenientes del área sobre el cielo raso.

Medidas de seguridad

Ante la situación, los encargados de seguridad de la sede principal instruyeron al personal de control restringir el acceso al área afectada. La medida se adoptó con el objetivo de prevenir riesgos mientras se verificaba el origen de la falla.

Posteriormente, se informó que el problema estaría relacionado con un transformador dañado ubicado en la planta baja, el cual habría provocado las fluctuaciones eléctricas detectadas en otros pisos del edificio.

Las autoridades internas mantienen el monitoreo de la situación mientras se realizan las evaluaciones técnicas correspondientes.