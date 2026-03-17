Venezuela vs. Estados Unidos: dónde ver EN VIVO la final del Clásico Mundial de Béisbol en Panamá

Estados Unidos y Venezuela en la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Esta noche, a partir de las 7:00 p.m., el loanDepot Park de Miami será el escenario de la gran final del Clásico Mundial de Béisbol entre Estados Unidos y Venezuela . Mientras que la novena estadounidense disputa su tercera final consecutiva, el equipo sudamericano hace historia al alcanzar su primera instancia por el título. E

El encuentro será transmitido en vivo a través de la señal de RPC TV.

Estados Unidos aseguró su clasificación el pasado domingo tras vencer 2-1 a la aguerrida República Dominicana. Por su parte, Venezuela selló su boleto anoche con una victoria 4-2 sobre Italia.

Clásico Mundial de Béisbol: posibles abridores del partido

El mánager estadounidense enviará al montículo al derecho de los Mets de Nueva York, Nolan McLean. El lanzador de 24 años, quien registró una efectividad de 2.06 en el cierre de la pasada temporada de Grandes Ligas, busca redimirse tras permitir tres carreras en su única salida del torneo ante Italia.

Por Venezuela, el zurdo Eduardo Rodríguez será el encargado de abrir el partido. Rodríguez viene de una apertura complicada en la fase de grupos frente a República Dominicana, donde permitió tres anotaciones en poco más de dos episodios, incluyendo cuadrangulares de Juan Soto y Ketel Marte.