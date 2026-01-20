Cambio Democrático inaugura sede y apunta a la Presidencia en 2029

El partido Cambio Democrático (CD) inauguró oficialmente su nueva sede, en un acto encabezado por su presidenta, Yanibel Ábrego, quien dejó claro que el colectivo buscará la Presidencia de la República en las elecciones generales de 2029 y no descarta alianzas con otros partidos políticos.

Durante su discurso, Ábrego afirmó que CD trabaja en una visión de país orientada a mejorar la calidad de vida de los panameños, con miras al próximo proceso electoral.

"Cambio Democrático tiene una visión de país de devolver a todos los panameños en 2029 una mejor calidad de vida, y en eso estamos trabajando", expresó.

Cambio Democrático realizará apertura a alianzas políticas rumbo a 2029

La presidenta del colectivo señaló que mantiene una buena relación con distintas fuerzas políticas, lo que abre la puerta a posibles consensos y alianzas de cara a los próximos comicios.

"Mi relación con el partido Realizando Metas es buena, siempre ha sido una buena relación, y no solo con Realizando Metas, también con Molirena, PRD y el Partido Panameñista", indicó.

Ábrego subrayó que, ante los retos del país, será clave que los partidos políticos puedan ponerse de acuerdo y construir consensos.

"Creo que para 2029 es fundamental que los partidos políticos podamos llegar a consensos", añadió.

La inauguración de la nueva sede marca una etapa de reorganización y fortalecimiento político de Cambio Democrático, en momentos en que las fuerzas tradicionales comienzan a perfilar sus estrategias rumbo a las elecciones de 2029.