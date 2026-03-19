Panamá Nacionales -  19 de marzo de 2026 - 10:07

Cannabis medicinal: pacientes aún sin acceso al THC en Panamá

Pacientes denuncian que la reglamentación del cannabis exige requisitos excesivos como el récord policivo, obstaculizando el alivio del dolor crónico.

Pacientes aún no tienen acceso a cannabis medicinal en Panamá.

Pacientes aún no tienen acceso a cannabis medicinal en Panamá.

TReporta
Christopher Perez
Por Christopher Perez

A casi cinco años de la aprobación del cannabis medicinal en Panamá, pacientes aún enfrentan barreras que les impiden acceder a tratamientos con tetrahidrocannabinol (THC), una de sus principales sustancias activas.

Obstáculos en el registro de cannabis

A pesar de la vigencia de la ley que legaliza el cannabis medicinal, los pacientes en Panamá no tienen acceso al THC, compuesto utilizado para aliviar dolor crónico, apoyar tratamientos oncológicos y atender enfermedades como la esclerosis múltiple.

Enma Pinzón, presidenta de la Federación de Asociaciones de Enfermedades Críticas Crónicas y Degenerativas, explicó que la reglamentación ha impuesto requisitos adicionales que dificultan el registro de pacientes, como la presentación de récord policivo.

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Cannabis medicinal y obstáculos en el registro

Según Pinzón, la ley establece requisitos básicos para el registro, pero la reglamentación amplió las exigencias, lo que ha impedido la creación de un registro oficial funcional por parte del Ministerio de Salud.

La falta de este registro limita el acceso legal al cannabis medicinal, obligando a algunos pacientes a recurrir a productos sin control sanitario.

La especialista también cuestionó la falta de coordinación entre entidades estatales para implementar una plataforma de registro accesible, señalando que esto refleja un estigma persistente.

Advirtió que la situación afecta la calidad de vida de los pacientes, quienes continúan sin acceso seguro y regulado a un tratamiento que podría mejorar sus condiciones de salud.

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