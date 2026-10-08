Capturan en Pedregal a uno de los más buscados por homicidio agravado en Villalobos

Capturan en Pedregal a uno de los más buscados por homicidio.

La Policía Nacional informó sobre la aprehensión de René Gilberto Ortiz, quien figuraba en la lista de los más buscados por su presunta vinculación con un delito de homicidio agravado, ocurrido el 13 de marzo de 2026 en el sector de Villalobos, en Pedregal .

La captura se realizó en el corregimiento de Pedregal, donde las unidades policiales lograron ubicar al hombre requerido por las autoridades.

¿Qué ocurrió en el homicidio registrado en Villalobos?

De acuerdo con la información policial, el hecho ocurrió el 13 de marzo de 2026, cuando un hombre falleció a consecuencia de heridas provocadas con un arma blanca en el sector de Villalobos.

Ortiz figuraba entre las personas más buscadas por las autoridades en relación con este caso.