Carnavales 2026: ATTT suspende obras en la red vial del 13 al 19 de febrero

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informó que del 13 al 19 de febrero se suspenderán las obras en la red vial nacional, con el objetivo de facilitar el flujo vehicular durante las festividades del Carnaval 2026.
Carretera Panamericana
- Desde La Espiga de La Chorrera hasta Paso Canoas
- Intersecciones del Corredor Sur hasta las Garzas de Pacora.
Áreas metropolitanas
- Vía Transístmica
- Avenida Balboa
- Avenida José Agustín Arango
- Avenida José María Torrijos
- Avenida Ricardo J. Alfaro
- Avenida Israel
La ATTT señaló que esta medida de seguridad vial busca garantizar que la capacidad de las vías se mantenga al 100 %, permitiendo un desplazamiento fluido y seguro para los miles de conductores que se trasladarán hacia el interior del país durante el Carnaval.