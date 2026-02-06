Carnavales 2026: ATTT suspende obras en la red vial del 13 al 19 de febrero

ATTT suspende trabajos viales por Carnavales. TReporta

Por Ana Canto La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informó que del 13 al 19 de febrero se suspenderán las obras en la red vial nacional, con el objetivo de facilitar el flujo vehicular durante las festividades del Carnaval 2026.

Periodo de suspensión de trabajos viales Desde: viernes 13 de febrero, a las 12:01 a.m.

Hasta: jueves 19 de febrero a las 12:01 a.m. Durante este período, queda prohibida cualquier actividad que implique el cierre u ocupación de carriles de circulación en las siguientes zonas del país:

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse

Carretera Panamericana Desde La Espiga de La Chorrera hasta Paso Canoas

Intersecciones del Corredor Sur hasta las Garzas de Pacora. Áreas metropolitanas Vía Transístmica

Avenida Balboa

Avenida José Agustín Arango

Avenida José María Torrijos

Avenida Ricardo J. Alfaro

Avenida Israel La ATTT señaló que esta medida de seguridad vial busca garantizar que la capacidad de las vías se mantenga al 100 %, permitiendo un desplazamiento fluido y seguro para los miles de conductores que se trasladarán hacia el interior del país durante el Carnaval. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2019784176392655004&partner=&hide_thread=false La @ATTTPanama informa sobre suspensión de obras en la red vial nacional desde el viernes 13 hasta el jueves 19 de febrero de 2026, con motivo del Carnaval. pic.twitter.com/PNSsgVQMea — Telemetro Reporta (@TReporta) February 6, 2026