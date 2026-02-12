Carnavales en Juan Díaz 2026: fechas, artistas, actividades y reglas para asistir

Los Carnavales en Juan Díaz 2026 prometen convertirse en uno de los eventos más animados dentro de la ciudad de Panamá, con una agenda cargada de música, actividades recreativas y entretenimiento para toda la familia.
Tarima musical con DJs nacionales
Durante los cuatro días de festividades, los asistentes podrán disfrutar de presentaciones en vivo con reconocidos DJs y agrupaciones del género urbano y tropical.
Entre los artistas confirmados destacan:
- DJ Terco
- Madness Crew
- DJ Cursy
- DJ Kevin Panamá
- Selecta Jason
- La Disco Virtual
- DJ Ainor
- DJ JJ Principal
- DJ Black
- Tobe Love
Punto familiar con actividades para niños
Como parte de la programación, las autoridades organizarán un espacio familiar en el Parque Heliodoro Patiño, donde se ofrecerán actividades recreativas para niños y adultos.
Entre las atracciones anunciadas se incluyen:
- Juegos de espuma
- Juegos infantiles
- Comparsas
- Murga
Precios y reglas para el ingreso de coolers
Los organizadores informaron que se permitirá el ingreso de coolers bajo las siguientes tarifas diarias:
- Cooler chico: $5
- Cooler mediano: $10
- Cooler grande: $20
Además, se establecieron normas de seguridad que deben cumplir los asistentes:
- Está prohibido ingresar botellas o envases de vidrio.
- Los coolers deberán llegar sin hielo para su respectiva revisión.
Tradición carnavalera en la capital
Los Carnavales en Juan Díaz forman parte de las actividades que buscan ampliar la oferta festiva dentro de la ciudad de Panamá, ofreciendo una alternativa para quienes desean disfrutar de música, agua y entretenimiento sin salir del área metropolitana.
La organización invita a la población a participar de manera responsable y respetando las normas establecidas para garantizar cuatro días de celebración segura.