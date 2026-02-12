Carnavales en Juan Díaz 2026: fechas, artistas, actividades y reglas para asistir

Los Carnavales en Juan Díaz 2026 prometen convertirse en uno de los eventos más animados dentro de la ciudad de Panamá, con una agenda cargada de música, actividades recreativas y entretenimiento para toda la familia.

La celebración se desarrollará del 14 al 17 de febrero, detrás de la Junta Comunal de Juan Díaz, con una propuesta que combina el ambiente carnavalero tradicional con el ritmo y la energía del Caribe.

Tarima musical con DJs nacionales

Durante los cuatro días de festividades, los asistentes podrán disfrutar de presentaciones en vivo con reconocidos DJs y agrupaciones del género urbano y tropical.

Entre los artistas confirmados destacan:

DJ Terco

Madness Crew

DJ Cursy

DJ Kevin Panamá

Selecta Jason

La Disco Virtual

DJ Ainor

DJ JJ Principal

DJ Black

Tobe Love

Punto familiar con actividades para niños

Como parte de la programación, las autoridades organizarán un espacio familiar en el Parque Heliodoro Patiño, donde se ofrecerán actividades recreativas para niños y adultos.

Entre las atracciones anunciadas se incluyen:

Juegos de espuma

Juegos infantiles

Comparsas

Murga

Precios y reglas para el ingreso de coolers

Los organizadores informaron que se permitirá el ingreso de coolers bajo las siguientes tarifas diarias:

Cooler chico: $5

Cooler mediano: $10

Cooler grande: $20

Además, se establecieron normas de seguridad que deben cumplir los asistentes:

Está prohibido ingresar botellas o envases de vidrio.

Los coolers deberán llegar sin hielo para su respectiva revisión.

Tradición carnavalera en la capital

Los Carnavales en Juan Díaz forman parte de las actividades que buscan ampliar la oferta festiva dentro de la ciudad de Panamá, ofreciendo una alternativa para quienes desean disfrutar de música, agua y entretenimiento sin salir del área metropolitana.

La organización invita a la población a participar de manera responsable y respetando las normas establecidas para garantizar cuatro días de celebración segura.