Carrizo es imputado por enriquecimiento injustificado de $1.9 millones y queda bajo detención domiciliaria

El exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo , fue imputado este miércoles por el presunto delito contra la administración pública, en la modalidad de enriquecimiento injustificado, por un monto que asciende a 1.9 millones de dólares, y se le impusieron las medidas cautelares de detención domiciliaria e impedimento de salida del país.

Durante la audiencia de solicitudes múltiples, el juez de garantías declaró legal la aprehensión de Carrizo, la cual se realizó la mañana del martes 27 de enero en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, tras su arribo a Panamá en un vuelo procedente de Guatemala.

Defensa de Gaby Carrizo alegó fuero por Parlacen

El exvicepresidente de Panamá, José Gabriel Carrizo, fue imputado este miércoles por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de enriquecimiento injustificado de 1.9 millones de dólares, y se le decretó la medida cautelar de detención domiciliaria e…

De manera inicial, el equipo legal del exvicepresidente presentó una advertencia de inconstitucionalidad, argumentando que Carrizo ostenta la condición de diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), pese a que no ha sido juramentado, por lo que cuestionaron la competencia del tribunal para conocer el proceso.

Auditoría detectó incremento patrimonial, según la Fiscalía

La fiscal anticorrupción Adella Cedeño sustentó la solicitud de detención domiciliaria con base en el audito realizado por la Contraloría General de la República, el cual determinó un incremento patrimonial injustificado por B/.1,965,661.10.

"En efecto, se le indica que sigue el término de la investigación por seis meses, donde vamos a seguir incorporando elementos de convicción a esta carpeta de investigación", señaló la fiscal.

El Ministerio Público solicitó un plazo de seis meses para continuar la investigación, durante el cual se recabarán nuevos elementos probatorios.

Defensa cuestiona informe de la Contraloría

Por su parte, Leonardo Paul Aparicio, miembro del equipo legal de Carrizo, solicitó una medida menos severa, consistente en notificación periódica, y cuestionó el informe de la Contraloría.

"Ese informe está lleno de inconsistencias… hay una duplicidad de fondos que establece una supuesta lesión", afirmó.

El abogado también indicó que el 15 de enero presentaron un informe de más de 2 mil fojas, pero que al día siguiente, el 16 de enero, la Contraloría dio por cerrado el audito.

Ambas partes apelan las medidas

Tanto el Ministerio Público como la defensa interpusieron recursos de apelación contra las medidas decretadas.

La audiencia de apelación fue programada para el 12 de febrero a las 8:30 a.m., en la Sala Tercera del Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial.

Mientras tanto, José Gabriel Carrizo cumplirá la detención domiciliaria en su residencia ubicada en Costa del Este.