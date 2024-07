Caso Criptex: Mayer Mizrachi reacciona ante nulidad por la CSJ

Ante el caso Criptex, Mayer Mizrachi expresó

"Uno de mis mayores privilegios, y lo he dicho abiertamente, es haber tenido la capacidad económica de haber…

“Uno de mis mayores privilegios, y lo he dicho abiertamente, es haber tenido la capacidad económica de contar con una defensa legal adecuada. Siempre he guardado un pesar en mi corazón por aquellos panameños en circunstancias similares, que son miles, y que no tienen la capacidad para defenderse.”

El alcalde destacó la importancia de la equidad en el acceso a la justicia para todos los ciudadanos, independientemente de su situación económica.