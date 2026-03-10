Caso Kai Liah Martínez: mantendrá contacto con su madre tras su retorno a Panamá

La niña Kai Liah Martínez retornó a Panamá acompañada de su padre, Jorge Martínez, quien aseguró que la menor no perderá el contacto con su madre, pese a la situación que mantuvo a la niña fuera del país.

El padre explicó que con el regreso de la menor se pone fin a una situación complicada, en la que —según señaló— quienes más sufren son los niños involucrados.

De acuerdo con Jorge Martínez, la niña se encontraba en una situación de ocultamiento, lo que motivó diversas gestiones para lograr su retorno al país. Tras su llegada, indicó que el objetivo principal ahora es garantizar el bienestar de la menor y su estabilidad familiar, priorizando su desarrollo y seguridad.

Mantendrá contacto con su madre

El padre también aseguró que, pese al conflicto que rodeó el caso, la menor continuará teniendo contacto con su madre, como parte de las medidas orientadas a proteger su bienestar emocional.

Martínez reiteró que lo más importante en este proceso es evitar que los niños resulten afectados por los conflictos entre adultos, por lo que busca que la situación se maneje pensando en el interés superior de la menor.