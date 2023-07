Caso New Business: Estos son los nombres de los 10 absueltos

Caso New Business

En el Caso New Business, la Jueza Segunda Liquidadora de Causas Penales Baloisa Marquínez, emitió sentencia condenatoria contra cinco ciudadanos por blanqueo de capitales, entre ellos, el expresidente de la República, Ricardo Martinelli. No obstante, se absolvió a 10 imputados a los que se levantaron las medidas cautelares y reales en su contra siempre que; no guarden relación con la situación jurídica de otros procesados que se encuentran pendientes que se defina su situación jurídica.