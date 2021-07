Casos de violencia doméstica y de género aumentan en Panamá

Entre las posibles causa de este incremento la Policía lo atribuye ante la poca tolerancia, la falta de docencia que existe hacia nuestras familias y la pandemia.

La comisionada instó a la población y a los miembros de las familias a que no oculten este tipo de delitos y que los denuncien y que este dicho que reza que "en la pelea de marido y mujer nadie se ha de meter" debe dejarse en el olvido.

"No lo normalicemos, no lo veamos como una falta, ya esto no es una falta es un delito, un delito silencionso que están acabando con nuestras familias, que la está volviendo una sociedad enferma. Las mujeres debemos denunciar, nosotros como vecinos si vemos que se está dando un delito de violencia doméstica debemos denunciar", reiteró Ortega.

Hay que resaltar, además, que sobre el caso que se filtró en las redes sociales este fin de semana la comisionada Ortega aseguró que la Policía se acercó a la vivienda donde se registraron los hechos, sin embargo la mujer que fue víctima de la situación no quiso colocar la denuncia.