CEPANIM 2026: jubilados sin acceso a internet acuden al MEF en Bocas del Toro para registrarse

Debido a fallas técnicas en la plataforma digital, un grupo considerable de jubilados en la provincia de Bocas del Toro se apersonó este lunes a la agencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en Changuinola. El objetivo de los beneficiarios es completar el registro para el Certificado de Pago Negociable por Intereses por Mora (CEPANIM).
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Pese a los reportes de los usuarios, el MEF informó que la plataforma ya se encuentra activa y disponible. Los ciudadanos pueden realizar el proceso de verificación y registro a través de los siguientes enlaces oficiales:
Documentos de registro según la condición del beneficiario
Beneficiario vivo
- Registrar su información
- Fotografía clara de su cédula de identidad personal
Beneficiario fallecido
En contraste, cuando se trate de un beneficiario fallecido, el derecho al cobro recae sobre el cónyuge, el conviviente en unión de hecho o los hijos, quienes deberán presentar:
Conyugues
- Certificado de defunción del fallecido
- Certificado de matrimonio
- Cédula del conyugue
Conviviente o unión de hecho
- Certificado de defunción
- Una resolución judicial emitida por un juez de paz
- Cédula del conviviente
Reclamo por parte de los hijos
- Certificado de defunción
- Certificado de nacimiento del hijo
- Cédula del hijo