CEPANIM 2026: jubilados sin acceso a internet acuden al MEF en Bocas del Toro para registrarse

Jubilados de Bocas del Toro acuden al MEF para el registro del CEPANIM.

Debido a fallas técnicas en la plataforma digital, un grupo considerable de jubilados en la provincia de Bocas del Toro se apersonó este lunes a la agencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en Changuinola. El objetivo de los beneficiarios es completar el registro para el Certificado de Pago Negociable por Intereses por Mora ( CEPANIM ).

El sistema experimentó una caída debido al ingreso masivo de usuarios tras su habilitación la mañana de hoy. Los afectados señalaron que, además de los inconvenientes técnicos, muchos adultos mayores no cuentan con acceso a internet o desconocen el manejo de herramientas digitales, lo que los obliga a buscar asistencia presencial.

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Pese a los reportes de los usuarios, el MEF informó que la plataforma ya se encuentra activa y disponible. Los ciudadanos pueden realizar el proceso de verificación y registro a través de los siguientes enlaces oficiales:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2046267434043064479&partner=&hide_thread=false “Muchos jubilados no tenemos la facilidad de la tecnología, eso va a afectar a muchos”, señalaba este lunes un ciudadano que acudió a la sede regional del @Mef_Pma en Changuinola, provincia de Bocas del Toro, para poder hacer su registro de solicitud del Certificado de Pago… https://t.co/FxFnTu7zoQ pic.twitter.com/wifN1JYgq4 — Telemetro Reporta (@TReporta) April 20, 2026

Documentos de registro según la condición del beneficiario

Beneficiario vivo

Registrar su información

Fotografía clara de su cédula de identidad personal

Beneficiario fallecido

En contraste, cuando se trate de un beneficiario fallecido, el derecho al cobro recae sobre el cónyuge, el conviviente en unión de hecho o los hijos, quienes deberán presentar:

Conyugues

Certificado de defunción del fallecido

Certificado de matrimonio

Cédula del conyugue

Conviviente o unión de hecho

Certificado de defunción

Una resolución judicial emitida por un juez de paz

Cédula del conviviente

Reclamo por parte de los hijos