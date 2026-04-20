Bocas del Toro Nacionales -  20 de abril de 2026 - 12:03

CEPANIM 2026: jubilados sin acceso a internet acuden al MEF en Bocas del Toro para registrarse

El sistema de registro del CEPANIM experimentó una caída debido al ingreso masivo de usuarios tras su habilitación la mañana de este lunes.

Jubilados de Bocas del Toro acuden al MEF para el registro del CEPANIM. 

Jubilados de Bocas del Toro acuden al MEF para el registro del CEPANIM. 

Ana Canto
Por Ana Canto

Debido a fallas técnicas en la plataforma digital, un grupo considerable de jubilados en la provincia de Bocas del Toro se apersonó este lunes a la agencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en Changuinola. El objetivo de los beneficiarios es completar el registro para el Certificado de Pago Negociable por Intereses por Mora (CEPANIM).

El sistema experimentó una caída debido al ingreso masivo de usuarios tras su habilitación la mañana de hoy. Los afectados señalaron que, además de los inconvenientes técnicos, muchos adultos mayores no cuentan con acceso a internet o desconocen el manejo de herramientas digitales, lo que los obliga a buscar asistencia presencial.

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Pese a los reportes de los usuarios, el MEF informó que la plataforma ya se encuentra activa y disponible. Los ciudadanos pueden realizar el proceso de verificación y registro a través de los siguientes enlaces oficiales:

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Documentos de registro según la condición del beneficiario

Beneficiario vivo

  • Registrar su información
  • Fotografía clara de su cédula de identidad personal

Beneficiario fallecido

En contraste, cuando se trate de un beneficiario fallecido, el derecho al cobro recae sobre el cónyuge, el conviviente en unión de hecho o los hijos, quienes deberán presentar:

Conyugues

  • Certificado de defunción del fallecido
  • Certificado de matrimonio
  • Cédula del conyugue

Conviviente o unión de hecho

  • Certificado de defunción
  • Una resolución judicial emitida por un juez de paz
  • Cédula del conviviente

Reclamo por parte de los hijos

  • Certificado de defunción
  • Certificado de nacimiento del hijo
  • Cédula del hijo
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