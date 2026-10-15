Clima en Panamá hoy: dónde se esperan lluvias y tormentas este jueves 15 de octubre

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió su reporte oficial sobre las condiciones atmosféricas para este jueves 15 de octubre de 2026. Se prevé la presencia de aguaceros aislados acompañados de actividad eléctrica y ráfagas de viento, con mayor intensidad durante la tarde.

El territorio nacional se mantiene bajo el efecto directo del comportamiento propio de la temporada lluviosa, generando desarrollo nuboso de consideración en áreas continentales y montañosas.

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Aviso de vigilancia por lluvias, tormentas y vientos

El IMHPA mantiene activo un Aviso de Vigilancia a nivel nacional debido a las condiciones de inestabilidad atmosférica previstas para la jornada:

Aguaceros vespertinos: Tarde con probabilidad de lluvias moderadas a fuertes en las provincias centrales, sectores de Chiriquí, Panamá Oeste, Panamá Metro y la comarca Ngäbe-Buglé.

Actividad eléctrica y vientos: Se advierte sobre tormentas eléctricas puntuales y ráfagas de viento asociadas al paso de las celdas de lluvia.

Temperaturas: Las mínimas oscilarán entre los 11 °C (en zonas cordilleranas y altas de Chiriquí) y 25 °C . Las máximas alcanzarán valores de entre 28 °C y 34 °C .

Radiación Ultravioleta: Los índices UV se situarán en niveles entre altos y muy altos en los momentos de mayor insolación, por lo que se recomienda protegerse antes del mediodía.

Condiciones marítimas en el Caribe y el Pacífico

A diferencia de jornadas anteriores, las autoridades informaron un panorama positivo para las costas:

Navegación y bañistas: Las condiciones marítimas se presentan favorables para la navegación de embarcaciones pequeñas y para los bañistas en ambos litorales (Caribe y Océano Pacífico).

Precaución general: A pesar de la estabilidad en el mar, se insta a los marinos a prestar atención a cambios repentinos por vientos asociados a tormentas locales cerca de la costa.

Recomendaciones de tráfico y movilidad urbana para la tarde

Ante la previsión de lluvias y tormentas durante las horas de mayor retorno vehicular en Panamá Metro, San Miguelito y Panamá Oeste: