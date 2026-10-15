Panamá Nacionales -  15 de octubre de 2026 - 06:52

Clima en Panamá hoy: dónde se esperan lluvias y tormentas este jueves 15 de octubre

El IMHPA advierte sobre aguaceros en varios puntos de Panamá con actividad eléctrica y vientos, mientras que las condiciones marítimas se mantienen.

Clima en Panamá

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@IMHPA

El territorio nacional se mantiene bajo el efecto directo del comportamiento propio de la temporada lluviosa, generando desarrollo nuboso de consideración en áreas continentales y montañosas.

Contenido de interés: Lluvias y tormentas continuarán en Panamá: estas son las zonas bajo vigilanciaLluvias y tormentas continuarán en Panamá: estas son las zonas bajo vigilancia

Aviso de vigilancia por lluvias, tormentas y vientos

El IMHPA mantiene activo un Aviso de Vigilancia a nivel nacional debido a las condiciones de inestabilidad atmosférica previstas para la jornada:

  • Aguaceros vespertinos: Tarde con probabilidad de lluvias moderadas a fuertes en las provincias centrales, sectores de Chiriquí, Panamá Oeste, Panamá Metro y la comarca Ngäbe-Buglé.

  • Actividad eléctrica y vientos: Se advierte sobre tormentas eléctricas puntuales y ráfagas de viento asociadas al paso de las celdas de lluvia.

  • Temperaturas: Las mínimas oscilarán entre los 11 °C (en zonas cordilleranas y altas de Chiriquí) y 25 °C. Las máximas alcanzarán valores de entre 28 °C y 34 °C.

  • Radiación Ultravioleta: Los índices UV se situarán en niveles entre altos y muy altos en los momentos de mayor insolación, por lo que se recomienda protegerse antes del mediodía.

Condiciones marítimas en el Caribe y el Pacífico

A diferencia de jornadas anteriores, las autoridades informaron un panorama positivo para las costas:

  • Navegación y bañistas: Las condiciones marítimas se presentan favorables para la navegación de embarcaciones pequeñas y para los bañistas en ambos litorales (Caribe y Océano Pacífico).

  • Precaución general: A pesar de la estabilidad en el mar, se insta a los marinos a prestar atención a cambios repentinos por vientos asociados a tormentas locales cerca de la costa.

Recomendaciones de tráfico y movilidad urbana para la tarde

Ante la previsión de lluvias y tormentas durante las horas de mayor retorno vehicular en Panamá Metro, San Miguelito y Panamá Oeste:

  • Prevea retrasos en vías principales: Avenidas de alto tráfico como la Vía Tocumen, Transístmica, Vía España y la Autopista Arraiján-La Chorrera suelen registrar circulación lenta por acumulación de agua en la calzada.

  • Precaución en accesos a los puentes: Maneje con cautela en las aproximaciones al Puente de las Américas y Puente Centenario debido a la reducción de visibilidad por lluvia.

  • Distancia de seguridad: Aumente el margen de frenado entre vehículos para evitar colisiones por alcance en pavimento mojado.

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