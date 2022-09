Conductor deja sin seguro su auto, hombre aprovecha y hurta

Un conductor en una plaza comercial ubicada en Coronado, distrito de San Carlos, provincia de Panamá Oeste, dejó sin seguro las puertas de su auto y un hombre no desaprovecho la oportunidad para hurtar las pertenencias sin que nadie pensara que dicha persona no era dueño del carro. Todo fue grabado por una cámara de videovigilancia.

Hasta el momento, no se sabe que impulsó al dueño del auto dejar sin seguro su vehículo, pero lo que no sabía el cleptómano, era que estaba siendo grabado por una cámara de videovigilancia de la plaza comercial ubicada en la comunidad de Coronado, dicho sujeto "aparentemente" sabía que el auto no tenía seguro pues en el video se observa como camina sin ninguna cizaña.