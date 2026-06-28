Conductor extranjero manejaba un articulado ebrio en Chiriquí: prueba dio 148 mg/dL

Un ciudadano extranjero fue retenido por unidades de la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional tras ser sorprendido conduciendo de manera desordenada un vehículo articulado en la carretera Panamericana, a la altura del distrito de Bugaba, en la provincia de Chiriquí.
Retienen a conductor extranjero ebrio en Chiriquí
Ante este resultado, las autoridades aplicaron el procedimiento correspondiente, conforme a lo establecido en el Decreto Ejecutivo N.° 640, que regula las sanciones por conducir bajo los efectos del alcohol en Panamá.
La Policía Nacional reiteró el llamado a todos los conductores, nacionales y extranjeros, a respetar las normas de tránsito y evitar conducir bajo los efectos del alcohol, con el fin de prevenir accidentes y proteger la vida de todos los usuarios de las vías.