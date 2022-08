Conep apoya a la Unprofa y pide otros mecanismos para rebajar los medicamentos

Cabe señalar que en su mensaje el Conep, manifestó apoyar a la Unión Nacional de Propietarios de Farmacias (Unprofa) en su accionar y llamó a no condenar a la quiebra a ninguna empresa.

"El Consejo Nacional de la Empresa Privada considera que es importante lograr que los medicamentos tengan precios razonables, pero ello no se logra con medidas que no toman en cuenta todos los elementos que determinan los precios. Una norma no debe condenar a la quiebra a ninguna empresa, que, de paso, genera empleos dignos", señala el comunicado.

El consejo indica que en el caso de las farmacias pequeñas, con la decisión del Gobierno de reducir el costo en un 30% de 170 medicamentos provocaría la pérdida de más de 4,500 empleos directos, entre farmacéuticos, técnicos de farmacias, cajeros, ayudantes generales entre otros, lo cual consideran sería catastrófico para la economía y para la convivencia social

"Conep promueve la libre competencia. Considera que existen otros mecanismos para abordar el tema de los medicamentos que serían muchos más efectivos y que producirían soluciones sostenibles y en consecuencia de largo plazo. Apoyamos decididamente a la Unión Nacional de Propietarios de Farmacias. Busquemos acciones que logren reducir el precio de los medicamentos sin afectar la estabilidad de las empresas y los puestos de trabajo que generan", asegura el consejo.

Además el Conep le recomienda al Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social que deben tomar todas las medidas para garantizar el abastecimiento permanente de medicamentos, para que los usuarios del sistema siempre tengan disponibilidad de estos.