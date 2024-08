Conferencia de prensa del presidente Mulino: Temas abordados en su conversatorio semanal

“Yo no recuerdo haber hablado de carnavales en ninguna de estas entrevistas, yo no sé de dónde salió esto... no sé de dónde inventaron que yo había dicho que el Estado no iba a pagar ningún carnaval, esa decisión no se ha planteado todavía”, @JoseRaulMulino.#TReporta pic.twitter.com/sOyUVEUnwu