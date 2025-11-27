¡Confirmado! Caja de Ahorros paga bono de fin de año 2025 a sus funcionarios

Los servidores públicos asignados a la Caja de Ahorros recibieron este jueves el pago del bono de fin de año correspondiente a 2025. De acuerdo con la información oficial, este desembolso representa un alivio económico importante para los funcionarios en vísperas de las festividades patrias y del último día de asueto del mes de noviembre.

Pago de bono anual de la Caja de Ahorros 2025

Caja de Ahorros. Foto/TR Foto/TR

El bono anual, entregado como reconocimiento al esfuerzo y compromiso del personal, busca también dinamizar la economía local, un impulso que suele reflejarse en el comercio, el turismo y los servicios durante esta temporada.

Por otro lado, otras entidades públicas no han confirmado los pagos a instituciones; sin embargo, funcionarios esperan recibir la bonificación correspondiente al año 2025.