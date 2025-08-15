Consorcio Panamá Cuarto Puente realizará sondeos geotécnicos en la carretera Panamericana

El Consorcio Panamá Cuarto Puente anunció que se estarán realizando sondeos geotécnicos en la carretera Panamericana, desde la salida del Puente de Las Américas hasta la Estación Puma de Rodman, en el corregimiento de Veracruz.

Consorcio Panamá Cuarto Puente realizará sondeos geotécnicos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1956377568107716758&partner=&hide_thread=false El Consorcio Panamá Cuarto Puente informa que se estarán realizando sondeos geotécnicos en la carretera Panamericana, desde la salida del Puente de Las Américas, hasta la Estación Puma de Rodman, en el corregimiento de Veracruz. pic.twitter.com/xAWJXK34jQ — Telemetro Reporta (@TReporta) August 15, 2025

Estos trabajos forman parte de las etapas preliminares del proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá, cuyo objetivo es garantizar la seguridad y estabilidad de la infraestructura antes de iniciar la construcción.

El consorcio recomendó a los conductores y residentes de la zona tomar precauciones y respetar las señalizaciones temporales mientras duren los trabajos, que incluyen inspecciones del suelo y análisis de las condiciones geotécnicas del terreno.