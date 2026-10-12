Contraloría flexibiliza uso de fondos y vehículos municipales para atender a damnificados del sismo

La Contraloría General de la República anunció medidas extraordinarias para facilitar la respuesta de los municipios y las juntas comunales ante la emergencia provocada por el sismo en Panamá. Las disposiciones contemplan la movilización de vehículos oficiales sin salvoconducto y mecanismos para agilizar el uso de fondos destinados a atender las necesidades de las comunidades afectadas.

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¿Qué vehículos podrán circular sin salvoconducto durante la emergencia?

De acuerdo con la Contraloría, los vehículos oficiales pertenecientes a municipios y juntas comunales podrán movilizarse sin necesidad de tramitar previamente un salvoconducto durante el periodo de emergencia.

La medida busca facilitar el traslado de personas heridas, la movilización de personal de socorro y la distribución de ayuda humanitaria en las comunidades afectadas.

Contraloría flexibiliza medidas para facilitar la atención de las comunidades afectadas por la emergencia#ContraloríaPanamá #CGRPanamá pic.twitter.com/NQPXiMeNOB — Contraloría General de la República de Panamá (@ContraloriaPma) October 12, 2026

Esta disposición está dirigida a los vehículos oficiales de los gobiernos locales y no implica una eliminación general de los requisitos de circulación para vehículos particulares.

¿Cómo podrán utilizarse los fondos PIOPS e IBIS?

La Contraloría también anunció facilidades para que las juntas comunales puedan utilizar recursos de los programas de inversión PIOPS e IBIS en la atención de necesidades urgentes.

Entre los productos que podrán adquirirse con estos fondos se encuentran:

Alimentos de primera necesidad.

Agua potable.

Insumos esenciales para las familias damnificadas.

La institución precisó que las adquisiciones deberán realizarse conforme a los manuales de operación vigentes, con el propósito de mantener los controles sobre el uso de los recursos públicos.

Contraloría habilita atención para alcaldes y representantes

Como parte de las medidas de coordinación, la Contraloría informó sobre la habilitación de un centro de llamadas dirigido a alcaldes y representantes de corregimiento.

También indicó que se ofrecerá atención presencial para canalizar solicitudes y gestiones que no puedan resolverse mediante las líneas telefónicas.

Las disposiciones buscan facilitar la respuesta de las autoridades locales mientras continúan las labores de asistencia a las poblaciones afectadas por el terremoto.