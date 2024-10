CSS es el tema más importante en la agenda del presidente Mulino

En declaraciones recientes, el mandatario abordó la discusión sobre las propuestas de reforma del sistema, advirtiendo que algunas ideas carecen de viabilidad financiera.

Mulino afirmó que si bien muchas de las propuestas presentadas son positivas, algunas resultan inviables. Rechazó específicamente la idea de que el Gobierno deba asumir el costo del sistema solidario sin tomar en cuenta los aportes de los ciudadanos. "El Seguro Social sale de los bolsillos y de los aportes de todos los panameños", señaló, subrayando que cualquier solución debe basarse en un modelo financiero sostenible.

Búsqueda de consensos por el presidente Mulino

El presidente hizo un llamado a buscar puntos de consenso en la discusión, especialmente en aquellos temas donde ya existe una convergencia de ideas. Sin embargo, reconoció que no todas las propuestas lograrán el acuerdo total. "Yo siempre he hablado de un mínimo de consenso posible, no aspiro a que sea 100% un consenso", indicó, destacando que algunas de las soluciones propuestas deberán enfrentarse a un debate más riguroso en la Asamblea Nacional.

Mulino también expresó su disposición a que la Asamblea Nacional abra un espacio para que sectores no representados en los debates anteriores puedan presentar sus puntos de vista. "La Asamblea tendrá toda la ocasión de preguntar, de consultar y de abrir un espacio importante", agregó, señalando la importancia de incluir más voces en el proceso.

Avances en salud pública

Por otro lado, el mandatario expresó su satisfacción con los avances en la reducción de la mora quirúrgica tras la entrada en funciones del nuevo director de la Caja de Seguro Social, Dino Mon. “A pocos días de su entrada, estamos resolviendo mora quirúrgica... creo que para finales del próximo mes estarán abarrotados los depósitos de medicinas”, comentó Mulino, optimista sobre los cambios que se están implementando en el sistema de salud pública.

Futuro del sistema de pensiones en la CSS

El presidente también fue claro en su posición sobre los fondos privados del sistema de pensiones, que según él, no deben ser utilizados para rescatar el sistema solidario. “Esos fondos no son del Gobierno, mucho menos del Seguro Social, y mucho menos se pueden usar esos fondos que son privados para consolidar el sistema solidario", sentenció, reafirmando la independencia de los aportes privados en el marco de las reformas al Seguro Social.

Mulino se comprometió a seguir buscando soluciones viables que fortalezcan la Caja de Seguro Social, garantizando su sostenibilidad a largo plazo, mientras se mantiene abierto al diálogo y a la colaboración con diferentes sectores del país.