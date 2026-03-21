CSS y MINSA anuncian requisitos para médicos extranjeros en Panamá

La Caja de Seguro Social ( CSS ) y el Ministerio de Salud de Panamá dieron a conocer los requisitos para la contratación temporal de profesionales y técnicos de la salud extranjeros.

La convocatoria está dirigida a médicos especialistas interesados en laborar en distintas regiones del país, especialmente en áreas de difícil acceso.

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Requisitos para médicos extranjeros según la CSS

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2035408730397790705?s=20&partner=&hide_thread=false La lista de requisitos para la contratación temporal de profesionales y técnicos de la salud extranjeros, son dados a conocer por la @CSSPanama y el @MINSAPma, tras la apertura de una convocatoria dirigida a médicos especialistas interesados en laborar en diversas regiones del… pic.twitter.com/vrgdFLnTrK — Telemetro Reporta (@TReporta) March 21, 2026

De acuerdo con la CSS, los aspirantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Presentar original y copia autenticada del título académico

Presentar créditos académicos autenticados

Contar con idoneidad profesional

Certificar experiencia activa en su especialidad

Aprobar un examen teórico-práctico

Certificado de buena salud física emitido por institución pública panameña

Certificado de salud mental expedido por psiquiatra idóneo

Disponibilidad para laborar en áreas apartadas

Además:

Los títulos extranjeros serán evaluados por la Universidad de Panamá

Todos los documentos deben estar apostillados o debidamente autenticados

¿Dónde presentar los documentos?

Los interesados deberán entregar su documentación completa en la Dirección General de Salud Pública del MINSA, ubicada en Ancón.

Prioridad para médicos nacionales

Las autoridades aclararon que se dará prioridad a los especialistas panameños. Solo en caso de no cubrirse las vacantes disponibles, se considerarán las solicitudes de médicos extranjeros.

Los interesados pueden comunicarse al 512-9216 o consultar las disposiciones legales vigentes, como la Ley 69 de 2013 y la Ley 89 de 2013, que regulan el ejercicio de especialistas extranjeros en el país.