CSS y MINSA anuncian requisitos para médicos extranjeros en Panamá

La Caja de Seguro Social (CSS) y el Ministerio de Salud de Panamá dieron a conocer los requisitos para la contratación temporal de profesionales y técnicos de la salud extranjeros.
Contenido relacionado: Ajuste al salario de jubilados y pensionados: quiénes califican para el nuevo fondo
Requisitos para médicos extranjeros según la CSS
De acuerdo con la CSS, los aspirantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:
- Presentar original y copia autenticada del título académico
- Presentar créditos académicos autenticados
- Contar con idoneidad profesional
- Certificar experiencia activa en su especialidad
- Aprobar un examen teórico-práctico
- Certificado de buena salud física emitido por institución pública panameña
- Certificado de salud mental expedido por psiquiatra idóneo
- Disponibilidad para laborar en áreas apartadas
Además:
- Los títulos extranjeros serán evaluados por la Universidad de Panamá
- Todos los documentos deben estar apostillados o debidamente autenticados
¿Dónde presentar los documentos?
Los interesados deberán entregar su documentación completa en la Dirección General de Salud Pública del MINSA, ubicada en Ancón.
Prioridad para médicos nacionales
Las autoridades aclararon que se dará prioridad a los especialistas panameños. Solo en caso de no cubrirse las vacantes disponibles, se considerarán las solicitudes de médicos extranjeros.
Los interesados pueden comunicarse al 512-9216 o consultar las disposiciones legales vigentes, como la Ley 69 de 2013 y la Ley 89 de 2013, que regulan el ejercicio de especialistas extranjeros en el país.