CSS y Secretaría Presidencial firman convenio sobre reorganización del Estado

Como parte de su labor de alfabetización constitucional y de cara a una reforma del Estado, la Secretaría Presidencial para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales (Sepresac) suscribió un convenio marco de cooperación y asistencia técnica con la Caja de Seguro Social ( CSS ) .

El acuerdo busca desarrollar programas que permitan a los servidores públicos de la CSS participar en la modernización de la Administración Pública, la reorganización del Estado y la implementación de un proceso constituyente.

La firma, realizada en la sede central de la CSS en Clayton, estuvo a cargo del ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, y del director general de la CSS, Dino Mon Vásquez. El convenio tendrá una vigencia de tres años y entrará en vigor tras su refrendo por la Contraloría General de la República.

CSS y la Secretaría Presidencial para la Reorganización del Estado

image

La CSS se comprometió a facilitar instalaciones y personal, de acuerdo con sus posibilidades, para desarrollar las acciones orientadas a la reorganización estatal y el proceso constituyente.

Orillac destacó que se trata del primer acuerdo interinstitucional en el marco de este proyecto, y que permitirá a la CSS respaldar “de manera incondicional” la iniciativa del presidente José Raúl Mulino sobre reformas constitucionales.

Por su parte, Mon Vásquez señaló que la alianza busca formar a los funcionarios para que transmitan la información a la ciudadanía, fomentando una participación informada y crítica en el proceso constituyente.