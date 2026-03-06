Panamá Nacionales -  6 de marzo de 2026 - 11:46

¿Cuántas provincias tiene Panamá? Conoce sus nombres

Además de las provincias de Panamá, también tiene 6 comarcas indígenas. Conozca cuáles son las provincias del país y cómo se divide el territorio.

¿Cuántas provincias tiene Panamá?

Noemí Ruíz

La República de Panamá está dividida administrativamente en 10 provincias y 6 comarcas indígenas, algunas de las cuales cuentan con rango provincial dentro de la organización territorial del país.

La estructura actual del territorio panameño se consolidó en 2014, cuando se creó la provincia de Panamá Oeste, separándose de la provincia de Panamá.

¿Cuántas provincias tiene Panamá? Lista y nombres

Las 10 provincias que conforman el territorio panameño son:

  • Bocas del Toro
  • Coclé
  • Colón
  • Chiriquí
  • Darién
  • Herrera
  • Los Santos
  • Panamá
  • Panamá Oeste
  • Veraguas

Cada provincia cuenta con su propia organización administrativa, distritos y corregimientos.

Comarcas indígenas en Panamá

Además de las provincias, el país también cuenta con seis comarcas indígenas, territorios reconocidos para pueblos originarios.

Las comarcas son:

  • Guna Yala
  • Ngäbe-Buglé
  • Emberá-Wounaan
  • Naso Tjër Di
  • Guna de Madugandí
  • Guna de Wargandí

Entre estas, Ngäbe-Buglé, Guna Yala y Emberá-Wounaan tienen una organización territorial similar a la de una provincia.

Organización territorial de Panamá

La división política de Panamá permite administrar el territorio mediante gobiernos locales, autoridades provinciales y estructuras tradicionales en las comarcas indígenas.

Esta organización facilita la gestión administrativa, el desarrollo regional y la representación de las comunidades dentro del país.

