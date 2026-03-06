¿Cuántas provincias tiene Panamá? Conoce sus nombres

La República de Panamá está dividida administrativamente en 10 provincias y 6 comarcas indígenas, algunas de las cuales cuentan con rango provincial dentro de la organización territorial del país.
¿Cuántas provincias tiene Panamá? Lista y nombres
Las 10 provincias que conforman el territorio panameño son:
- Bocas del Toro
- Coclé
- Colón
- Chiriquí
- Darién
- Herrera
- Los Santos
- Panamá
- Panamá Oeste
- Veraguas
Cada provincia cuenta con su propia organización administrativa, distritos y corregimientos.
Comarcas indígenas en Panamá
Además de las provincias, el país también cuenta con seis comarcas indígenas, territorios reconocidos para pueblos originarios.
Las comarcas son:
- Guna Yala
- Ngäbe-Buglé
- Emberá-Wounaan
- Naso Tjër Di
- Guna de Madugandí
- Guna de Wargandí
Entre estas, Ngäbe-Buglé, Guna Yala y Emberá-Wounaan tienen una organización territorial similar a la de una provincia.
Organización territorial de Panamá
La división política de Panamá permite administrar el territorio mediante gobiernos locales, autoridades provinciales y estructuras tradicionales en las comarcas indígenas.
Esta organización facilita la gestión administrativa, el desarrollo regional y la representación de las comunidades dentro del país.