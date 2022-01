"Debemos respetar el libre derecho que tiene cada individuo de elegir", Fraguela sobre vacunación obligatoria

“Es importante destacar que esta comunicación, este tipo de apreciación, este tipo de consideraciones que estamos dando no es para abanicar que las personas no se vacunen, eso en ningún momento lo hemos sostenido ni pretendemos hacerlo, lo que hemos destacado es que debemos respetar el libre derecho que tiene cada individuo de elegir, asimismo como ocurre cuando vamos a unas elecciones generales que tenemos esa libertad de elegir por quién votar… entonces es exactamente la misma situación que debe ocurrir en estos momentos”, detalló Fraguela en RPC Radio.

Señaló que incluso esto fue planteado el pasado 21 de diciembre por el procurador de la Administración, Rigoberto González, en su respuesta a una consulta que se le hizo sobre si el Ministerio de Salud (Minsa) podría implementar la obligatoriedad de la vacunación anticovid.

“El procurador Rigoberto González Montenegro expresa ampliamente todas las facultades que permite la ley al Minsa como regente de la salud pública a través de esta comunicación, pero también agrega una serie de garantías. Hace referencia específicamente a aspectos puntuales en materia de derechos humanos del paciente… hace referencia a lo que es la integridad y honra de la persona humana, esto debe ser vital y exige el reconocimiento en esta comunicación, quiere decir que nosotros no podemos influir a una persona, llevarla o presionarla que si no se vacuna entonces hay que ejecutar sobre ella cierto grado de rechazo, cierto grado de presión, eso no puede ocurrir, la persona que vaya a someterse a una vacuna debe hacerlo de manera consciente, de manera responsable y consciente del alcance de lo que puede tener este tipo de inyección o vacuna en su cuerpo, y eso es lo que tenemos que respetar”, manifestó el jurista.

Además, indicó que tampoco se puede dar casos de amenazas de despido, axhortando que más bien haya una campaña de educación, que las personas conozcan qué se les está inyectando, cuál es el efecto de esta vacuna, siempre respetando la integridad y los derechos humanos de cada persona.

“Hay que educar, yo creo que realmente el problema que ha ocurrido en estos momentos es que simple y llanamente estamos manejando un tema de presión de grupo, de que si no te vacunas te vamos a despedir, que si no te vacunas no vas a poder trabajar, eso no puede ocurrir… yo considero que este tipo de actuaciones que tienden a restringir derechos como el derecho al trabajo, de que la persona diga si tu no te vas a vacunar tu no vas a venir a trabajar, o se te va a despedir o se te va hacer renunciar a la fuerza o vas a recibir presiones o te van a reducir la jornada laboral, nos parece realmente una situación de profundo desconocimiento de las personas que dirigen empresas porque aquí debe prevalecer sobre todas las cosas los derechos de las personas”, enfatizó Fraguela.