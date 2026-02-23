Decomisan 1,777 paquetes de droga en puerto del Atlántico con destino a Europa

La Fiscalía de Drogas de Colón y Guna Yala, en coordinación con el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), decomisó 1,777 paquetes de presunta droga ilícitas durante una operación realizada en un puerto de la Costa Atlántica de Panamá.
Operación contra el narcotráfico en puertos
Las autoridades indicaron que el hallazgo forma parte de las acciones que se desarrollan para combatir el narcotráfico y el tráfico internacional de drogas, especialmente a través de la ruta marítima que conecta a Panamá con otros continentes.
El decomiso se dio tras labores de verificación e inspección de los contenedores en el puerto, donde se detectó la carga sospechosa que posteriormente fue asegurada por los equipos de seguridad.
Continúan investigaciones
Tras el decomiso, las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar la procedencia de la sustancia ilícita y establecer posibles responsables vinculados al envío.
Panamá mantiene operativos permanentes en sus puertos del Atlántico y el Pacífico, considerados puntos estratégicos dentro del comercio marítimo internacional y también en la lucha contra el narcotráfico.