Decomisan 1,777 paquetes de droga en puerto del Atlántico con destino a Europa

La Fiscalía de Drogas de Colón y Guna Yala, en coordinación con el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), decomisó 1,777 paquetes de presunta droga ilícitas durante una operación realizada en un puerto de la Costa Atlántica de Panamá.

De acuerdo con las autoridades, la droga fue localizada oculta dentro de dos contenedores, los cuales tenían como destino final Europa, en medio de los controles de inspección realizados en el área portuaria.

Operación contra el narcotráfico en puertos

Las autoridades indicaron que el hallazgo forma parte de las acciones que se desarrollan para combatir el narcotráfico y el tráfico internacional de drogas, especialmente a través de la ruta marítima que conecta a Panamá con otros continentes.

#Decomiso| La Fiscalía de Drogas de Colón y Guna Yala en conjunto con el @aeronavalpanama decomisan 1,777 paquetes de presunta sustancias ilícitas en un puerto de la Costa Atlántica, ocultos dentro de dos contenedores que tenían como destino final Europa. pic.twitter.com/4HKGm2rWCO — Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) February 23, 2026

El decomiso se dio tras labores de verificación e inspección de los contenedores en el puerto, donde se detectó la carga sospechosa que posteriormente fue asegurada por los equipos de seguridad.

Continúan investigaciones

Tras el decomiso, las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar la procedencia de la sustancia ilícita y establecer posibles responsables vinculados al envío.

Panamá mantiene operativos permanentes en sus puertos del Atlántico y el Pacífico, considerados puntos estratégicos dentro del comercio marítimo internacional y también en la lucha contra el narcotráfico.