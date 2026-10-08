Denuncia en redes lleva a MiAmbiente hasta una presa improvisada en un río de Coclé

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) atendió una denuncia ciudadana recibida mediante redes sociales sobre la instalación de una presa improvisada en el río Arenal, específicamente en el sector de Río Arenal del Espino, provincia de Coclé.

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¿Qué encontró MiAmbiente en el río Arenal?

Durante una inspección realizada en el sitio, funcionarios de MiAmbiente encontraron 27 sacos de arena colocados de manera que obstruían el cauce del río.

Coclé | Atendimos una denuncia ciudadana recibida a través de redes sociales sobre una presa improvisada en el cruce del río Arenal, en el sector de Río Arenal del Espino.



Durante la inspección retiramos del río los 27 sacos de arena que habían sido colocados para obstruir su… pic.twitter.com/tyhvvunyKg — Ministerio de Ambiente de Panamá (@MiAmbientePma) October 7, 2026

Los sacos fueron retirados por el personal de la institución para liberar el paso del agua. También fue encontrada y removida una pala rudimentaria con mango de madera.

Al momento de la llegada de los funcionarios no había personas en el lugar, por lo que la entidad no informó sobre aprehensiones o responsables identificados. MiAmbiente agradeció los reportes ciudadanos y aseguró que mantiene labores de vigilancia para proteger los recursos hídricos.