Coclé Nacionales -  8 de octubre de 2026 - 10:33

Denuncia en redes lleva a MiAmbiente hasta una presa improvisada en un río de Coclé

MiAmbiente retiró 27 sacos de arena que formaban una presa improvisada y obstruían el cauce del río Arenal, en Coclé.

MiAmbiente en el río Arenal

MiAmbiente en el río Arenal

@MiAmbiente
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) atendió una denuncia ciudadana recibida mediante redes sociales sobre la instalación de una presa improvisada en el río Arenal, específicamente en el sector de Río Arenal del Espino, provincia de Coclé.

¿Qué encontró MiAmbiente en el río Arenal?

Durante una inspección realizada en el sitio, funcionarios de MiAmbiente encontraron 27 sacos de arena colocados de manera que obstruían el cauce del río.

Los sacos fueron retirados por el personal de la institución para liberar el paso del agua. También fue encontrada y removida una pala rudimentaria con mango de madera.

Al momento de la llegada de los funcionarios no había personas en el lugar, por lo que la entidad no informó sobre aprehensiones o responsables identificados. MiAmbiente agradeció los reportes ciudadanos y aseguró que mantiene labores de vigilancia para proteger los recursos hídricos.

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