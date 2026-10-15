Detectan 34 casos de malaria cerca de Merca Panamá: ¿se transmite por los alimentos?

Posible aumento de precio en alimentos en Marca Panamá.

Un total de 34 casos positivos de malaria fueron detectados en los alrededores de Merca Panamá, según la información divulgada por las autoridades sanitarias. Ante estos hallazgos, se mantienen las acciones de vigilancia epidemiológica, diagnóstico, tratamiento y control de los mosquitos transmisores para atender la situación y prevenir nuevos contagios.

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¿La malaria se transmite por los alimentos de Merca Panamá?

Las autoridades aclararon que la malaria no se transmite por el consumo de alimentos, por lo que la detección de casos en los alrededores de Merca Panamá no significa que los productos comercializados en el mercado transmitan la enfermedad.

La malaria, también conocida como paludismo, es una enfermedad parasitaria que se transmite principalmente mediante la picadura de mosquitos Anopheles infectados.

Detectamos 34 casos positivos de malaria en los alrededores de Merca Panamá. Se mantienen las acciones de vigilancia, diagnóstico, tratamiento y control vectorial. La enfermedad no se transmite por alimentos. #MinsaPanamá pic.twitter.com/TmmSwSdJul — Ministerio de Salud de Panamá (@MINSAPma) October 15, 2026

¿Qué medidas se mantienen ante los casos de malaria?

Según la información proporcionada, las acciones sanitarias incluyen:

Vigilancia epidemiológica: seguimiento de la situación y detección de posibles casos.

Diagnóstico: pruebas para identificar la enfermedad.

Tratamiento: atención médica a las personas diagnosticadas.

Control vectorial: medidas dirigidas a reducir la presencia de mosquitos transmisores.

¿Cuáles son los síntomas de la malaria?

Entre los síntomas que pueden presentarse se encuentran fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, sudoración y malestar general.

Las personas que presenten síntomas compatibles con malaria deben acudir a un centro de salud para recibir evaluación médica y realizarse las pruebas correspondientes.

El diagnóstico y tratamiento oportunos son fundamentales para evitar complicaciones de esta enfermedad.