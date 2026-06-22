Día del Psicólogo en Panamá: homenaje a quienes cuidan la salud mental

Panamá rinde homenaje a los psicólogos por su aporte a la sociedad.

Panamá celebra este 22 de junio el Día del Psicólogo , una fecha que reconoce la valiosa labor de los profesionales dedicados al estudio del comportamiento humano y al cuidado de la salud mental.

La conmemoración rinde homenaje a quienes, muchas veces de manera silenciosa, acompañan a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores en el manejo de sus emociones, la superación de dificultades y la búsqueda de una mejor calidad de vida.

Puede leer: CSS continúa este 22 de junio el pago a jubilados y pensionados que cobran por cheque

Esta fecha también recuerda la creación de la Escuela de Psicología de la Universidad de Panamá en 1965, un acontecimiento que marcó el desarrollo y fortalecimiento de esta disciplina en el país.

Día del Psicólogo en Panamá: vocación, ciencia y compromiso humano

Los psicólogos desempeñan un papel fundamental en áreas como la educación, la salud, el ámbito laboral, la investigación y el acompañamiento terapéutico, contribuyendo al bienestar integral de las personas y las comunidades.

En una sociedad donde cada vez se reconoce más la importancia de la salud mental, la labor de estos profesionales cobra especial relevancia al promover espacios de escucha, orientación y apoyo emocional.

Hoy, Panamá reconoce a esos héroes silenciosos que, con empatía, conocimiento y vocación de servicio, ayudan a cuidar la mente y las emociones de miles de personas cada día.