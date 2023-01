Diputado Adames dice que Panamá necesita un nuevo código minero, cuestiona ley de extinción de dominio

Indicó que Panamá necesita una legislación moderna y un nuevo código minero de acuerdo con los tiempos y necesidades del país, debido a que el que se tiene actualmente pone al Estado en desventaja, dado que es “una forma flexibilizada de entregar nuestros recursos naturales a los intereses transnacionales”.

En ese sentido, indicó que la Asamblea presentará un proyecto de ley que modifique este código, considerando que Panamá es un país de economía de libre mercado que necesita la inversión extranjera para crecer; y que es una sociedad marcada por la desigualdad, social y económica.

Mencionó que la Asamblea desconoce el contenido del contrato y la negociacion con Minera Panamá, y cuestionó que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tardó cinco años en la publicación en la Gaceta Oficial del fallo que declaraba la inconstitucionalidad del contrato con Minera Panamá. “¿No atenta esto contra la seguridad jurídica de las relaciones contractuales del Estado?”, dijo.

EXTINCIÓN DE DOMINIO

Respecto a la ley de extinción de dominio, que busca desarticular el musculo financiero de grupos criminales, según el Ministerio de Seguridad, Adames indicó que Panamá debe crear su propia “aspirina” y no tomar la medicina de otros países.

“La ley de extinción de dominio ha sido aprobada en países con capacidades jurisdiccionales… Nosotros viajamos a Colombia y nos reunimos con la Sociedad de Activos, que es la que vende los bienes que están bajo extinción de dominio, que permite vender sin que el proceso haya terminado… pero en Colombia hay tribunales que van en defensa de las personas cuando se les viola el debido proceso y aquí no hay eso”, señaló el presidente de la Órgano Legislativo.

Adames también aclaró al titular de Seguridad, Juan Pino, que la Asamblea no está en contra ni tiene miedo de “desarrollar una materia que vaya contra varios principios como el terrorismo, trafico internaiconal de armas, trata de blancas, y el narcotrafico”, sin embargo “no hay una sola organización panameña que esté a favor, porque lo que no se dice, es que la experiencia de otros países ha sido catastrófica”.

“Lo que hay que señalar de Colombia es que esta normativa, que ni es una ley, es un código de extinción de dominio, demoró 18 años en serlo… y se dio por la violencia desencadenada por la guerrilla”, acotó.

Asegura que los diputados no han pasado a esta disposición “no porque le tengan miedo, porque la mayoría no tiene nada que ser cuestionado en materia de narcotráfico", sino porque no hay una norma clara y puntual.

Invitó a los empresarios a escudriñar la realidad de otros países para entender que este proyecto tiene múltiples falencias.

ECONOMÍA Y SUBSIDIOS

Pese a que Adames ver como urgente la restruccturación de la economía, considera que no puede haber transformación real en un país donde la desigualdad estructural de origen, consignada ya en la estadísticas nacionales e internacionales, no es debatida. Añadió que las personas de menos recursos, viven en vulnerabilidad suprema, aun cuando el país tiene las estructuras necesarias para que no se así.

Destacó que la informalidad representa más del 48.2% de la población económicamente activa. “¿Para qué ha servido el crecimiento económico sostenido?, ¿el incremento del endeudamiento público sostenido? si esos avances no alcanzan a nuestras poblaciones más vulnerables. Es necesaria la revisión del modelo de desarrollo económico y social en Panamá”, precisó

Añadió que considerando la desigualdad, la informalidad y el desempleo, “los subsidios y beneficios deberán ser mantenidos a la incorporación sostenible de estos grupos a la economía nacional sobre la base de estrategias y planes establecidos por el Gobierno, porque esto es lo que ha mantenido la paz social”.

CAMBIOS POR HACER

El presidente del Órgano Legislativo reconoció que como Asamblea le deben a la sociedad la discusión del reglamento orgánico interno de esta institución.

Igualmente, cuestionó la inacción del Órgano Ejecutivo frente al problema que enfrenta la Caja de Seguro Social (CSS) con el programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). “Es una deuda que tenemos que saldar”, mencionó.

INFORME DE PROYECTOS APROBADOS

De acuerdo con el diputado, en la primera legislatura del cuarto periodo de sesiones ordinarias se aprobaron 74 proyectos de ley, de los cuales, el 61% es de carácter social, el 19% económicos, y el 20% administrativo.