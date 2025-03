El MINSA se refiere al proceso de certificación básica de los profesionales en medicina.

Conforme al articulo 8 de la Ley 43 de 2004, el CICBM mantiene un banco de datos actualizado con la información de los profesionales de la carrera de medicina que realizan el proceso de certificación básica, el cual es remitida periódicamente por esta comisión a cada universidad.

La difusión de estadísticas en formatos no aprobados por el consejo puede inducir a interpretaciones inexactas que no reflejan con precisión la realidad de los datos. Por ello, el CICBM, no autoriza la publicación de estadísticas relacionadas con el proceso de certificación básica en medicina, salvo aquellas emitidas oficialmente por este consejo.

"En cumplimiento de la Ley y sus reglamentos, el CICBM garantiza la transparencia, integridad y objetividad en el proceso de certificación, por lo tanto, exhortamos a los profesionales de la salud y a las instituciones a no divulgar ni validar información que no provenga de los canales oficiales de este consejo", indicaron.