El MP tiene muchas facultades a través del SPA y podría hacer acuerdos de colaboración, Meilán

“El Ministerio Público tiene muchas facultades a través del Sistema Penal Acusatorio con el fin de lograr las investigaciones, ellos pudieron haber hecho un acuerdo de colaboración con la señora Denisse (Vega) y es el Ministerio Público el que toma las decisiones de si ese acuerdo de colaboración ha sido suficiente o ha sido lo bastante bueno para capturar a otras personas y tomar la decisión, no estoy claro de no llevar a la persona a hacerle cargos, pero sí tomar decisiones como no darle medidas cautelares y demás”, explicó Meilán.

Meilán habla sobre investigación por vacunación clandestina

Añadió que las personas que obtuvieron las ampolletas y quienes se pusieron en contacto con ellas, no están exentas de responsabilidad y en su momento deberán responder ante las autoridades.

“El sinsabor de las personas es que ellos piensan que a las personas que consiguieron las vacunas para que fueran aplicadas no les cabe sanción o van a quedar como si no hubiera pasado nada, esto no puede ocurrir porque estas personas tienen un grado de responsabilidad, no solamente la persona que pudo haber sustraído las vacunas, el que las aplicó, sino también la persona que la recibió porque al final nos encontramos en ilícitos que pueden ser de cosas provenientes de delitos”, recalcó.

Meilán indicó que a su juicio, dentro de la investigación una de las cosas más difíciles de determinar será si las vacunas aplicadas de forma clandestina pertenecen a los lotes recibidos por las autoridades sanitarias de Panamá.

“Lo más sencillo es que hubiéramos tenido algunas de las ampolletas o los tubitos que son los que dan seis vacunas, eso no ocurrió de esa manera, creo entender que cuando hicieron los allanamientos no se pudieron encontrar vacunas o ampolletas de las mismas, entonces la única forma de poder llegar a darnos puerta sobre cuáles son las vacunas es buscando el documento o la certificación de estas”, indicó Meilán.