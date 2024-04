El Servicio Nacional de Migración rechaza el informe de Human Rights Watch

De acuerdo Gozaine, el informe tiende a resaltar detalles ideológicos en lugar de mantener objetividad, debido a que no mencionan los derechos de los niños, quienes en algunos casos sufren abandono por parte de sus padres en la selva.

Durante la conferencia de prensa la directora de @migracionpanama, @Gozainesamira, rechazó el contenido del informe de 130 páginas de la ONG Human Rights Watch.

La directora destacó que en los últimos 5 años, la cifra de migrantes que han traspasado el Darién se ha elevado a 900 mil.

"Ese informe, en esas 130 páginas, no recoge ni una línea con relación a los funcionarios nuestros que exponen su vida. No hablan ni siquiera del incidente del incendio de nuestros modulares que a costo de Panamá de más de 2 millones de dólares y de esfuerzos, hemos nosotros construido para ellos cuando es cierto que no hemos utilizado ese dinero para los ciudadanos del Darién (...) Si les importara tanto que violaran a las mujeres en la selva, les dijeran que no pasen por ahí ". "Ese informe, en esas 130 páginas, no recoge ni una línea con relación a los funcionarios nuestros que exponen su vida. No hablan ni siquiera del incidente del incendio de nuestros modulares que a costo de Panamá de más de 2 millones de dólares y de esfuerzos, hemos nosotros construido para ellos cuando es cierto que no hemos utilizado ese dinero para los ciudadanos del Darién (...) Si les importara tanto que violaran a las mujeres en la selva, les dijeran que no pasen por ahí ".

Por su parte, el ministro de Seguridad Pino, Juan Manuel Pino, informó que existen registros de personas que intentan cruzar el Darién y que cuentan con procesos delictivos de alto perfil en sus países de origen.

Informe de Human Rights Watch: https://www.hrw.org/es/news/2024/04/03/colombia/panama-urge-proteger-los-migrantes-en-el-tapon-del-darien