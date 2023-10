Embajada de Estados Unidos reacciona ante censura contra periodista

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTReporta%2Fstatus%2F1711478067107963282&partner=&hide_thread=false Embajada de Estados Unidos en Panamá expresa preocupación ante "recientes acciones de censura hacia periodistas y medios de comunicación".#TReporta https://t.co/mGvYlrl47H pic.twitter.com/vrBwUnz0zH — Telemetro Reporta (@TReporta) October 9, 2023

Recientemente, el periodista señalado y censurado por la entidad electoral, mencionó en su red social X lo siguiente: "Ya me notifiqué en el Tribunal Electoral y se me entregó la resolución, la denuncia y copia de las publicaciones. organización Electoral me exige que baje todas las publicaciones que están en la denuncia, ya que según el denunciantes estoy violando el artículo 276(#3 y #4)".