Empleados de la LNB exigen pago de bonificaciones que rondan un millón 400 mil balboas

Nubia Muñoz, de la Asociación de Empleados de la Lotería Nacional de Beneficencia ( LNB ), afirma que se les debe las bonificaciones 88, 89 y 90, según ella, no aguantan más; por lo tanto exigen el pago de las mismas.

"Nuestra bonificación no se encuentra sustentada en fondo público, es parte del salario mensual; sacado en base a 13 meses de salario", dijo Muñoz.

Estas declaraciones se dan debido a que, de acuerdo a la asociación, el monto general de las bonificaciones ronda el millón 400 mil de balboas y según su representante, han hablado con la directora de la junta directiva de la LNB; ella les ha dicho que la institución tiene los montos para pagarlos, pero no lo hacen efectivo.

Además, Muñoz cuestionó por qué otras instituciones han cobrado y la LNB no lo ha hecho; manifestó que el esfuerzo debe ser de todas las autoridades. "Nosotros hicimos nota a Contraloría preguntando por qué 3 instituciones han cobrado y nosotros no. Discriminan al no pagarnos nuestra bonificación'', señaló.

Por otro lado, afirmó que en todo caso, si la lotería no tuviera los fondos, el Estado debería subsidiar los pagos. "Tenemos un salario paupérrimo y una jubilación paupérrima", acotó.

Finalmente, afirmó que los empleados de la lotería tomarán acciones al respecto. "Nosotros, la lotería estamos en pie de alerta para el 8 de enero iniciar nuestra protesta a nivel nacional de paro", puntualizó.