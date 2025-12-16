Empresarios cuestionan elección del patronato de la Feria de La Chorrera

Incomodidad y malestar han expresado empresarios vinculados a la Cámara de Comercio tras la reciente elección del patronato de la Feria de La Chorrera, al denunciar que fueron excluidos del proceso.

De acuerdo con los empresarios, representantes del sector comercial no fueron incluidos en la conformación del patronato y, en su lugar, habrían sido reemplazados por una asociación de lazo, situación que ha generado cuestionamientos sobre la representatividad y el equilibrio en la toma de decisiones del evento ferial.

Incomodidad y molestias en empresarios de la cámara de comercio ha causado la elección del patronato de la Feria de L a Chorrera.

Denuncian que los dejaron por fuera y fueron reemplazados por una asociación de lazo.



Los denunciantes señalaron que históricamente la Cámara de Comercio ha tenido participación activa en la organización de la feria, aportando experiencia administrativa, logística y respaldo al sector productivo de la región. Hasta el momento, no se ha emitido una posición oficial por parte de las autoridades responsables de la designación del patronato, mientras los empresarios solicitan mayor transparencia y diálogo para aclarar el proceso de selección.

La Feria de La Chorrera es considerada uno de los eventos culturales y comerciales más importantes de Panamá Oeste, por lo que los empresarios recalcan la importancia de una representación plural que garantice su correcto desarrollo.